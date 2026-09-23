Yeni Parti’nin Çorum Merkez İlçe Başkanlığı Önseçimi, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Merkez İlçe Başkan Adayı Hamdullah Uğur Yağmur, önseçimin 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 10.00 – 16.00 arasında Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılacağını bildirerek, tüm üyeleri demokrasi şölenine ve önseçime davet etti.

MERKEZ İLÇE KONGRESİ 3 EKİM’DE

Bu arada önseçimin ardından 1 hafta sonra da Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi yapılacak. Merkez İlçe Kongresinin 3 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirileceği duyuruldu.

“BİRLİKTE BÜYÜYECEĞİZ,

HALKIN SESİ OLACAĞIZ”

Yeni Parti İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ise “Halkımızın kurduğu, halkımızın umudu olan Yeni Partimizin 1. Olağan Çorum Kongre Takvimi belli oldu! Örgütümüzü büyütmek, dayanışmamızı güçlendirmek ve geleceğimizi hep birlikte şekillendirmek için kongre sürecimizi başlatıyoruz. Çorum’umuza, örgütümüze ve halkımıza hayırlı olsun. Birlikte güçlenecek, birlikte büyüyecek, halkın sesi olmaya devam edeceğiz. Söz halkın, karar örgütün!” ifadesini kullandı.

İLÇE KONGRELERİ DE BAŞLIYOR

Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanlığı önseçiminin yanı sıra diğer ilçelerin de kongre takviminin belli olduğunu, ilçe kongrelerinin 26 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dinçer Solmaz’ın verdiği bilgiye göre; 26 Eylül’de Çorum Merkez ilçe önseçiminin yanı sıra; Mecitözü, Ortaköy ve Oğuzlar, 29 Eylül’de Osmancık ve Kargı, 30 Eylül’de Laçin ve Dodurga, 1 Ekim’de Boğazkale ve Alaca, 2 Ekim’de Uğurludağ, 3 Ekim’de İskilip ve Bayat, 6 Ekim’de Sungurlu İlçe Kongreleri yapılacak.

Solmaz, İlçe kongrelerinin yanı sıra Merkez İlçe Kongresinin ise 3 Ekim’de yapılacağı bilgisini verdi.

Muhabir: Haber Merkezi