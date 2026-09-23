Yeni Parti Milletvekili Tahtasız, olayın eğitim kurumları çevresinde alınan güvenlik tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyduğunu savundu. Turgutlu’daki saldırıda 11 kişinin yaralandığı ve şüphelinin yakalandığı bildirildi.

“DERİN BİR ÜZÜNTÜ VE

ENDİŞEYLE ÖĞRENDİM”

Turgutlu’daki saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileten Mehmet Tahtasız, yaptığı açıklamada, “Manisa’nın Turgutlu ilçesinde lisenin önünde düzenlenen silahlı saldırıda aralarında öğrencilerin de olduğu 11 kişinin yaralandığını derin bir üzüntü ve endişe ile öğrendim” ifadelerini kullandı.

Mehmet Tahtasız, saldırının özellikle öğrencilerin bulunduğu bir bölgede gerçekleşmesine dikkat çekerek okul ve çevrelerindeki güvenlik önlemlerini gündeme taşıdı.

KAHRAMANMARAŞ’TAKİ

SALDIRIYI HATIRLATTI

Milletvekili Tahtasız açıklamasında, Nisan ayında Kahramanmaraş’taki bir ortaokulda meydana gelen silahlı saldırıyı da hatırlattı. Söz konusu saldırıda 8 öğrenci ile bir öğretmen hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı.

Tahtasız, “Kahramanmaraş’ta okuldaki silahlı saldırının derin izleri halen hafızalarımızda dururken lise önünde gerçekleştirilen bu silahlı saldırı, alınan tedbirlerin yeterliliğini sorgulamamıza neden olmuştur” dedi.

Yaralılara acil şifa dileyen Mehmet Tahtasız, olayın bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini belirterek, “Manisa’daki saldırıda yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bu menfur saldırının tüm yönleriyle araştırılmasının takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Muhabir: RIFAT KARA