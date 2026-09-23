Türkiye genelinde 9 bakanlık tarafından okul güvenliği ile ilgili protokol imzalandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 7 bakanlık arasında işbirliği protokolü imzalandığı duyuruldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada çocukların eğitim süreçlerinde güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan “Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İşbirliği Protokolü”nün 81 ilin valisine de video konferans sistemi ile anlatıldığı belirtildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR