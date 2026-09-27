TBMM’de kısa sürede 91 milletvekili ile ana muhalefet partisi haline gelen Yeni Parti’de 26 Ağustos’a kadar üye olanların oy kullanabildiği kongre süreci Merkez İlçe Delege seçimi ile başlamış ve 400 Merkez İlçe delegesi geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile belirlenmişti. Şimdi de Yeni Parti üyelerinin katılımı ile Merkez İlçe Başkan adayı önseçim ile belirlendi. Yeni Parti Merkez İlçe önseçimi 1948 üyenin katılımı ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan ön seçime Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, İl Yönetim Kurulu üyeleri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, parti üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Merkez İlçe Başkan Adayı Hamdullah Uğur Yağmur’un tek aday olarak katıldığı önseçim demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşti. Yeni Parti Merkez İlçe Başkanlığı seçiminin ise 3 Ekim 2026 günü yapılacağı duyuruldu.



Divan Başkanlığı’nı önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu ile birlikte Özlem Güngör ve Ünal Ceylan’ın yaptığı ön seçimde konuşan kurucu Merkez İlçe Başkanı ve başkan adayı Hamdullah Uğur Yağmur bazı günlerin tarihe not düşüldüğünü, bu ön seçimin de Yeni Parti’nin Çorum’da ilk sayfasını yazdığı o gün olduğunu vurguladı.

Salonda makam peşinde koşanların olmadığını, memleket için uykusuz kalan, çocuk ve torunlarının geleceği için kaygılanan yüreklerin bulunduğunu anlatan Yağmur, “Yeni Parti bir tabela partisi değil, bir halk hareketidir. Ben tek adayım ama yanımda binlerce adım ve umut var. Sizlerden aldığım görevi emanetiniz olarak görüyorum ve bu emanete hiçbir zaman gölge düşürmeyeceğime söz veriyorum. Biz ayrıştırmak değil birleştirmek için yola çıktık” dedi.

Daha sonra kürsüye gelen Yeni Parti İl Başkanı Dinçer Solmaz ile Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da ülkenin içindeki sorunlara değinerek Yeni Parti’nin neden kurulduğuna yönelik birer konuşma yaptı. Örgüt ve Cumhuriyete sahip çıktıkları için tüm üyelere teşekkür eden Solmaz ve Tahtasız yaptıkları konuşmada sözün yeniden millette, iradenin seçmende olduğu bir düzenin kurulması hedefine değinerek “Yeni Parti’de söz artık üyelerdedir. Yolun sonu özlediğimiz Atatürk Cumhuriyeti yolunda, O’nun emanetlerine sahip çıkan Yeni Parti iktidarı ile taçlanacaktır. Yeni Parti halkın iktidarının kurulması için, demokrasi, adalet ve insan haklarını yeniden hakim kılmak için yoluna devam edecektir” görüşüne yer verdi.

Tahtasız ile Solmaz, Merkez İlçe Başkanı olarak seçilecek Hamdullah Uğur Yağmur ile yönetiminin her zaman yanında olacaklarını da sözlerine ekledi.