Çorum Valiliği tarafından paylaşılan mesajda Vali Ali Çalgan, üniversite eğitimi için kente gelen gençlere “hoş geldiniz” dileklerini iletti. Çorum’un binlerce yıllık tarihi, zengin kültürü ve misafirperver insanlarıyla öğrencilerin yeni yaşam alanlarından biri olacağını belirten Vali Çalgan, üniversite yıllarının yalnızca eğitimden ibaret olmadığını vurguladı.

Mesajında öğrencilere arkadaşlıklar kuracakları, güzel anılar biriktirecekleri ve hayatlarının önemli bir dönemini Çorum’da geçirecekleri hatırlatmasında bulunan Vali Çalgan, ailelere de seslendi.

Vali Çalgan, üniversite öğrencilerini ailelerinin kendilerine emaneti olarak gördüklerini ifade ederek, “Ailelerinizin gönlü rahat olsun; Çorum’da kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz.” mesajını verdi.

Vali Ali Çalgan, mesajının sonunda tüm öğrencilere sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir üniversite hayatı diledi.

Muhabir: Haber Merkezi