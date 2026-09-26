Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan tarafından, Çorum’daki görevini tamamlayan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan onuruna veda programı düzenlendi.

Protokol üyelerinin katıldığı programda, Arif Pehlivan’ın Çorum’da görev yaptığı süre boyunca güvenlik ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve emniyet teşkilatının çalışmalarına sunduğu katkılar vurgulandı.

Veda programında konuşan Vali Ali Çalgan, Arif Pehlivan’ın Çorum’daki görev süresi boyunca kentte huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara önemli katkılar sunduğunu belirtti. Kamu düzeninin korunması ve Emniyet çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Pehlivan’a teşekkür eden Vali Çalgan, bundan sonraki görev hayatında başarı dileklerini de iletti.

Programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Baro Başkanı Turan Kalıpcı, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı. Programda Arif Pehlivan’ın Çorum’daki görev dönemi değerlendirilirken, birlikte yürütülen çalışmalar dolayısıyla karşılıklı teşekkür ve iyi dilekler ifade edildi.

Muhabir: Haber Merkezi