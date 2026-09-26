Çorum Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki birimleri tek tek ziyaret eden Arif Pehlivan, personelle görüşerek görev süresince yürütülen çalışmalar ve birlikte geçirilen mesaiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arif Pehlivan, emniyet personeliyle tek tek vedalaşarak görevlerinde başarı temennisinde bulundu.

Çorum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda da Arif Pehlivan’ın, görev süresi boyunca birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarıyla bir araya gelerek vedalaştığı belirtildi.

ÇORUM’A VEDA ETTİ

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile merkeze alınan İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan haftasonu ise kurum binası önünde düzenlenen uğurlama törenin ardından Çorum'dan ayrıldı. 3 yıldır ilimizde görev yaptıktan sonra Polis Başmüfettişi olarak Ankara’ya atanan Arif Pehlivan, çalışma arkadaşları ile vedalaşarak kentten ayrıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bayburt Emniyet Müdürü iken Çorum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Barış Erkol’un ise 28 Eylül 2026 Pazartesi günü yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

Muhabir: Haber Merkezi