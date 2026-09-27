Çorum’da 2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında, öğrencilerin okullarına güvenli ve sağlıklı şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla taşımalı eğitim hizmeti veren servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Anadolu Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde yapılan denetimlerde, özel eğitim öğrencilerini taşıyan servis araçları ayrıntılı şekilde kontrol edildi.

Denetimlere Çorum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Denetim Komisyonu ekipleri katıldı. Ekipler, servis araçlarının mevzuata ve belirlenen standartlara uygunluğunu incelerken, öğrenci güvenliğine yönelik tedbirler ile araçlarda bulunması gereken donanımları da kontrol etti.

Denetimlerde araçların teknik ve fiziki şartlarının yanı sıra, özel eğitim öğrencilerinin güvenli taşınmasına yönelik uygulamalar üzerinde de duruldu. Öğrencilerin eğitim kurumlarına huzurlu ve güvenli şekilde ulaşmasının öncelikli olduğu vurgulanırken, taşımalı eğitim kapsamındaki servis araçlarına yönelik denetimlerin devam edeceği bildirildi.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin güvenliğini önceleyen kontrol ve denetim çalışmalarının eğitim öğretim yılı boyunca sürdürüleceğini açıkladı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR