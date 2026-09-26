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Ekiplerin çalışması sonucunda göl içerisinde kullanımda olan toplam 7 bin 900 metre misina ağa el konuldu.

Toplam 7 bin 900 metre misina ağ sudan çıkarıldı

İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından 26 Eylül 2026 tarihinde Obruk Baraj Gölü’nde kapsamlı denetim ve kontrol çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen kontroller sırasında göl içerisinde yasa dışı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen misina ağlar belirlendi.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 25 Eylül 2026 tarihinde bir internet haber sayfasında yayımlanan haber ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından iletilen ihbar üzerine harekete geçti.

Çorum’da yasa dışı avcılıkla mücadele kapsamında Obruk Baraj Gölü’nde gerçekleştirilen denetimlerde, su içerisinde kullanımda olduğu belirlenen toplam 7 bin 900 metre misina ağ ele geçirildi.

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