Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekonomik İşler Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu, 25 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin düşmanı olmadıklarını ancak sorunları da dile getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

YRP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu Çorum’a gelerek hem basın toplantısı düzenledi hem de esnaf ziyaretlerinde bulanarak vatandaşların sorunlarını dinledi. Ayrıca partisinin İl Divan Toplantısı’na da katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Fatih Bayramoğlu ilk olarak YRP İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyerek ülke gündemindeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu. YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Enes Özer ile partililerin katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Bayramoğlu, “Alkışlarla jübile yapmalı” dedi.

“ATILIMLAR YETERLİ DEĞİL”

Türkiye’nin özellikle ekonomik gidişatını eleştirerek partisinin bu konudaki görüşlerini anlatan Bayramoğlu, son seçimde destek verdikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti ile ilgili bugüne kadar ülkedeki sorunları sık sık dile getirerek iktidara çözüm önerilerini sunduklarını hatırlattı. Savunma sanayii, yerli ve milli otomobil, tank ile uçak projeleri, uzay çalışmaları atılımı ve özgürlükler başta olmak üzere yapılan bir çok iyi işe de teşekkür ettiklerini belirten Bayramoğlu, “Yeniden Refah Partisi olarak bu atılım ve yatırımları yeterli bulmuyoruz” diye konuştu.

“GIDA KRİZİ KAPIDA”

Yeniden Refah Partisi’nin tüm üst düzey yöneticilerinin yaz aylarında 500’ün üzerinde köyü ziyaret ederek üreticiyi dinlediğini, ülkede tarım ve hayvancılık ile üretimde ciddi bir gerileme yaşandığını, tarlada para etmeyen ürünün tezgahta 10-20 katı fiyata tüketiciye ulaştığını ve kazancın rantiyecilere gittiğini dile getiren Prof. Dr. Bayramoğlu; “Girdi fiyatları enflasyonun üzerinde artarken, üreticinin kazancı altında kalıyor. Bu çifti nasıl ayakta kalacak? AK Parti iktidara gelmeden önce 2 milyon olan çiftçi sayısı bugün 300 binlere inmiş durumda. Tarım ve hayvancılık beka meseseledir. Ne yazık ki bu gidişle önümüzdeki dönemde Türkiye gıda krizi ile karşı karşıya kalabilir” şeklinde konuştu.

“İKTİDAR NE ZAMAN BİR YANLIŞA

ZAMANINDA DUR DİYEBİLECEK?”

Son yaşanan fon ve borsa krizine değinerek 8 milyon yatırımcının değer kaybı yüzünden mağdur edildiğini, asıl mağdur olarak belirlenen 500 bin kişi olduğunu, fon kaybının 1 trilyon liraya yani 20 milyar dolara ulaştığını ve iktidarın tüm işlerde olduğu gibi bu konuda da operasyon yapmakta geç kaldığını kaydeden YRP Genel Başkan Yardımcısı Bayramoğlu: “Devlet ne zaman ortaya çıktı? İş işten geçtikten sonra. Aynı çiftçiye yaptığı gibi aynı üç harfli marketlere yaptığı operasyonlar gibi. Vatandaş sömürülüyor, üretici sömürülüyor, mağdur ediliyor yatırımcımız. Bu sırada devlet mekanizması çalışmıyor ama bir anda her işten geçtikten sonra çalışıyor. Yine bakıyorsunuz sorumluluk alan da yok.

Şimdi de fonla ilgili bir problem var. 28 yaşından maşa olarak kullanılmış yatırımcı kılığındaki gençler şimdi hapishanede. Olsunlar elbette hak ediyorlar. Ama siyasi ve bürokrasi ayağı ortaya çıkacak mı bu fon dolandırıcılarının? Biz buna 100 yılın dolandırıcıları diyoruz. Bunu merakla takip ediyoruz. Asla ve asla Yeniden Refah Partisi olarak bu fon dolandırıcılığı başta olmak üzere rantiyenin ve haksız kazancın olduğu hiçbir olayı Türkiye'nin ikinci gündem maddesi haline getirmeyeceğiz. Her zaman birinci maddede tutmaya devam edeceğiz.

Verilen sözler tutulmuyor. Akabinde de kimse sorumluluk almıyor. Sorumluluğu üç beş kişiye, üç beş markete, üç beş tane rantiyeciye, üç beş tane fon yatırımcısına aktarıyor. Kesinlikle bunlarda AK Parti sorumlu tutulmuyor. İlgilenmesi gereken SPK gibi kurumların yöneticileri de sizin içinizdeki insanlar. Savcılıklarımızın bunu çok iyi araştırması lazım. Vatandaşın dişinden, tırnağından elde ettiği kazançlar maalesef bugün birilerinin ceplerine aktarılmış durumda. Ayrıca merak ediyoruz AK Parti ne zaman bir yanlışa zamanında dur diyebilecek?” görüşüne yer verdi.

“AK PARTİ DÜŞMANI DEĞİLİZ”

Yaptıkları uyarılar sonrasında sosyal medyada trollerce Yeniden Refah Partisi’nin AK Parti düşmanı gibi gösterildiğini ama bunun böyle olmadığını kaydederek Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdikleri destek ile iki parti arasında imzalanan 30 maddelik mutabakatı hatırlatan Bayramoğlu son 5 yılda faize verilen paranın 5 kat artarak yıllık 2.7 trilyon lira seviyesine çıktığını, ama 30 maddelik mutabakata uyulması halinde 150 milyar dolar paranın faize gitmeyeceğini, bu paranın faize verilmesi nedeniyle emekliye, asgari ücretliye, yatırımcıya ve çiftçiye para kalmadığını anlattı. Hükümetin açıkladığı OVP’ye gire 2027’de faize 67 milyar dolar, 2028’de 73 milyar dolar ve 2029’da 76 milyar dolar para gideceğini de belirten Genel Başkan Yardımcısı Bayramoğlu “Şimdi biz bunları söylemeyelim mi? AK Partililer herşeyin en iyisini biz biliriz havasındalar. Ama vatandaş zarar görüyorsa biz bu tepkiyi veririz” şeklinde konuştu.

“JÜBİLE YAPSIN”

Partilerinin hiçbir partinin yandaşı olmadığını sadece milletin yandaşı olduklarını da dile getiren Prof. Dr. Bayramoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın metal yorgunluğu yaşadığını, bunun yanısıra son seçimde milletin CHP’ye bir şans verdiğini ve onların da bu şansı kullanamadığını açıkladı.

AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın Erdoğan’ın 1 dönem daha seçilmesi gerektiği söylemlerini hatırlatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayramoğlu; “Milletin iradesine elbette saygı duyarız ama Sayın Cumhurbaşkanımız kendisinin söylemiş olduğu metal yorgunluğuna maalesef ulaşmıştır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yapacağı en güzel şey bugün alkışlarla jübile yapmasıdır. İnşallah Cumhurbaşkanı bu çağrımızı değerlendirir ve gelecek seçimlerde herhangi bir adaylığı söz konusu olmaz. Artık AK Parti ve Cumhur İttifakı Türkiye’deki önemli olaylara refleks gösteremiyor. Olaylar yaşanıyor, mağduriyetler çıkıyor, birkaç kişiden hesap soruluyor ama devletin vergileriyle sorunlar çözülüyor.

“YENİDEN MİLLİ GÖRÜŞ

GÖMLEĞİNİ GİYMELİLER”

Millet mutsuz, gençler uyuşturucu batağına sürüklenmiş, ahlaksızlık almış başını gitmiş. İnsanlar kolay yoldan zengin olma peşine düşmüş. Gençler evlenemiyor, evlenen ise çocuk yapmıyor. Yani işler iyi gitmiyor. İktidar tekrar Milli Görüş gömleğini giymeli, gözlüğünü takmalıdır. Türkiye’nin kurtuluşu Milli Görüş’ün paylaşımda, yönetimde ve yargıda adalet prensibidir. Ekonomiyi ayağa kaldırmak için güvenin yeniden tesis edilmesi gerekir. Türkiye’yi yerli olan milli görüş ve adil ekonomik düzen kurtarır” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ AYAĞA KALDIRIRIZ”

Çorum Futbol Kulübü’nün Türkiye Süper Ligi’ne yükselmesini kutlayarak sanayiden tarıma önemli bir kent olan ilimizin önünün açılması gerektiğini belirten YRP Genel Başkan Yardımcısı Bayramoğlu, Fatih Erbakan önderliğinde iktidara gelmeleri halinde üretimin önünde engel gördükleri İklim Kanunu’nu kaldıracaklarını, gençlerin, kadınların, emeklinin, sanayicinin ayaklarındaki prangalardan kurtarılacağını, hukuku işleterek ülkeyi ayağa kaldıracaklarını sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi