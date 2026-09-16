Arca Çorum FK’nın da mücadele ettiği Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi takımlarından Trabzonspor’un yeni teknik direktörü belli oldu. Karadeniz ekibinde, Fatih Tekke ile yolların ayrılması üzerine boşalan teknik direktörlük görevine Türkiye’de daha önce Samsunspor’u çalıştıran Alman çalıştırıcı Thomas Reisi’nin getirildiği açıklandı.

Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'i çalıştıran 52 yaşındaki Thomas Reisi ile sezon sonuna kadar olmak üzere sözleşme imzalandığı, sezon sonundaki duruma göre yola devam edilip edilmeyeceğinin belli olacağı kaydedildi.