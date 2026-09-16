Arca Çorum FK, lige yükseldiği ilk sezonda ortaya koyduğu hücum performansıyla dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk 5 haftasında attığı 12 golle 1990’dan bu yana lige çıktığı sezonun ilk 5 haftasında 10 gol barajına ulaşan 7 takımdan biri oldu.

Bu alandaki en çarpıcı performans ise 1992-93 sezonunda Kocaelispor’dan geldi. Kocaelispor, lige yükseldiği sezonun ilk 5 haftasında rakip fileleri tam 18 kez havalandırdı. Körfez ekibi, sezona yaptığı etkileyici başlangıcın ardından ligi 4. sırada tamamladı.

1990-91 sezonunda lige yükselen Aydınspor ile Bakırköyspor da ilk 5 haftada 12’şer gol kaydetti. Aydınspor sezon sonunda 11. sırada yer alırken, Bakırköyspor ligi 6. sırada bitirdi.

1995-96 sezonunda Eskişehirspor ilk 5 haftada 10 gole ulaşmasına rağmen sezonun devamında aynı başarıyı sürdüremedi. Eskişehir temsilcisi ligi 17. sırada tamamlayarak küme düştü.

2017-18 sezonunda Göztepe de lige dönüş yaptığı sezona etkili başlayan ekiplerden biri oldu. İzmir temsilcisi ilk 5 haftada 10 gol atarken, sezon sonunda 6. sırayı elde etti.

2026-27 sezonunda ise Arca Çorum FK ile birlikte Amedspor da bu özel istatistiğe dahil oldu. İki ekip de ilk 5 haftada 12’şer kez rakip fileleri havalandırarak 10 gol barajını geçti.

UMUT VERİYOR

Geçmiş sezonlardaki örnekler, ilk 5 haftada sergilenen yüksek skorlu performansların sezon sonuna farklı şekillerde yansıyabildiğini gösteriyor. Kocaelispor ligi 4. sırada tamamlarken, bazı ekipler üst sıralarda kendisine yer buldu, Eskişehirspor ise küme düşmekten kurtulamadı.

Arca Çorum FK’nın ilk 5 haftada attığı 12 gol ise kırmızı-siyahlıların lige hücum anlamında güçlü bir başlangıç yaptığını ortaya koydu. Çorum temsilcisi, 1990’dan bu yana lige yükseldiği sezonda ilk 5 haftada çift haneli gol sayısına ulaşabilen sınırlı sayıdaki takım arasına adını yazdırdı.