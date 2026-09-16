Süper Lig’de ilk kez boy gösteren Arca Çorum FK, geride kalan 5 haftada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Ligin 5. haftasında deplasmanda Samsunspor’u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup eden Çorum temsilcisi, önemli bir galibiyetin yanı sıra kulüp tarihine geçecek bir rekora da imza attı.

5 MAÇTA 12 GOL!

Profesyonel liglerdeki 15. sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Süper Lig’de oynadığı ilk 5 karşılaşmada rakip fileleri tam 12 kez havalandırdı.

Kırmızı-siyahlılar sezonun ilk haftasında Galatasaray deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrılırken, ikinci haftada sahasında Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup oldu. Bu karşılaşma, Çorum ekibinin sezon içerisinde gol atamadığı tek maç olarak kayıtlara geçti.

TARİHİN EN GOLCÜ BAŞLANGICI

Üçüncü haftada Beşiktaş deplasmanında 6-2 mağlup olan Arca Çorum FK, dördüncü haftada ise sahasında Eyüpspor’u 3-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Çorum ekibi, beşinci haftada Samsunspor deplasmanında adeta gol şov yaptı. Rakibini 5-1 mağlup eden kırmızı-siyahlı ekip böylece hem deplasmanda ilk galibiyetini elde etti hem de 5 haftada 12 gole ulaştı.

ESKİ REKORU GERİDE BIRAKTI

Arca Çorum FK’nın ulaştığı 12 gol, kulübün profesyonel liglerdeki tarihinde ilk 5 haftalar itibarıyla ulaştığı en yüksek gol sayısı oldu.

Çorum temsilcisi daha önce 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında ilk 5 haftada 10’ar gol kaydetmişti. Bu sezon ise 12 gole ulaşan Arca Çorum FK, kendi rekorunu iki gol farkla geliştirdi.

EN AZ GOLÜ İLK SEZONUNDA ATTI

Kırmızı-siyahlı ekibin ilk 5 haftalar bazında en düşük gol sayısı ise profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013’te gerçekleşti. Arca Çorum FK, o sezon ilk 5 maçta yalnızca 2 gol atabildi.

Çorum temsilcisi 2019-2020 sezonunda 4, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarında ise 5’er gol kaydetti.

SEZONLARA GÖRE ATILAN GOLLER

Arca Çorum FK, en az golü ise profesyonel liglerdeki ilk sezonu olan 2012-2013’te attı. 5 karşılaşmada rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabilen Arca Çorum FK, 2019-2020 Sezonunda 4, 2014-2015 ve 2018-2019 sezonlarında ise 5’er gol bulabildi.

Arca Çorum FK, sezonlara göre 2013-2014 Sezonunda 7, 2016-2017 Sezonunda 8, 2020-2021 Sezonunda 9, 2021-2022 Sezonunda 6, 2022-2023 Sezonunda 7, 2023-2024 Sezonunda 8, 2024-2025 Sezonunda 7, geçen sezon ise 9 gol attı.