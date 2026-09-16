Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Arca Çorum FK ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşma, haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri oldu. Çorum FK, deplasmanda Samsunspor’u 5-1 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı.

Yayıncı kuruluş tarafından “Topun Oyunda Kalma Süreleri” verilerine göre, Samsunspor-Çorum FK karşılaşmasında top 60 dakika 37 saniye oyunda kaldı. Bu süreyle mücadele, Süper Lig’in 5. haftasında oynanan karşılaşmalar arasında topun en uzun süre oyunda kaldığı maç oldu.

Çorum FK’nın 5 golle kazandığı karşılaşmayı, 57 dakika 53 saniye ile Gaziantep FK-Fenerbahçe ve 57 dakika 34 saniye ile Eyüpspor-Çaykur Rizespor müsabakaları takip etti. 55 dakika 10 saniye ile Beşiktaş-Erzurumspor maçı bu alanda dördüncülüğü elde ederken, Galatasaray-Kocaelispor maçı ise 54 dakika 50 saniye ile beşinci, Konyaspor-Trabzonspor maçı 54 dakika 13 saniye ile altıncı, Amedspor-Başakşehir maçı 52 dakika 55 saniye ile yedinci, Alanyaspor-Göztepe maçı 50 dakika 20 saniye ile sekizinci ve Gençlerbirliği-Kasımpaşa maçı ise 50 dakika 12 saniye ile son sırada yer aldı.