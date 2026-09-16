Çorum’da yeni kurulan Yeni Akdeniz Spor Kulübü, 2026-2027 sezonuna iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanıyor. Mavi-Siyahlılar, Teknik Direktör Şaban Aksoy yönetiminde 1. Amatör Küme’de şampiyonluğu hedefliyor.

Başkanlığını Derya Perçin’in yaptığı Çorum Yeni Akdeniz Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda 1. Amatör Küme’de mücadele etmek için gerekli başvuruları yaptı.

Başvurunun onaylanmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Mavi-Siyahlı yönetim, ilk olarak teknik direktörlük görevine Çorum futbolunun önemli isimlerinden Şaban Aksoy’u getirdi.

TRANSFERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Yeni Akdeniz Spor Kulübü, kadrosunu da önemli isimlerle güçlendirdi.

Kulüp Başkanı Derya Perçin önderliğinde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Onur Özçifçi, Özay Özbilgen, Meriç Turan, Berkay Çatalcam, Samet Gün, Ekin Brüsk Kuş, Furkan Yıldırım, Osman Çuluk, Zafer Kılıç, Yavuz Burak Aykaç, Uğur Can Tecimer, Emre Biçer, Alper Aksoy, Mustafa Emre Gürcan ve Atlas Yeşil ile anlaşma sağlandı.

Yaptığı transferlerle daha sezon başlamadan dikkatleri üzerine çeken Mavi-Siyahlı ekip, güçlü bir kadro oluşturarak 1. Amatör Küme’de zirve yarışının içinde yer almayı amaçlıyor.

HEDEF ÖNCE 1. AMATÖR, SONRA SÜPER AMATÖR

Kulüp Başkanı Derya Perçin, Yeni Akdeniz Spor Kulübü olarak Çorum futboluna yeni bir heyecan ve soluk kazandırmak istediklerini söyledi.

Hedeflerinin büyük olduğunu belirten Perçin, ilk etapta 1. Amatör Küme’de şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e yükselmek, ardından Süper Amatör Lig’de de şampiyonluk mücadelesi vermek istediklerini ifade etti.