Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Küçükler Masa Tenisi Ferdi Bölge Şampiyonası Çorum’da yapılacak.

18-20 Eylül tarihleri arasında Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan Bölge Şampiyonası’nda Çorum’u kızlarda ve erkeklerde Arenaspor, Çorum Belediyespor ve Çorum Gençlikspor kulüpleri temsil edecek. Çorum’un yanı sıra şampiyonada kızlarda ve erkeklerde Ankara, Amasya, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Nevşehir Kastamonu, Kırıkkale, Ordu, Rize, Samsun ve Sinop iline bağlı kulüpler mücadele edecek.