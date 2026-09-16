ARCA Çorum FK, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında sahasında karşılaşacağı Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Uğur Uçar gözetiminde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başlarken, 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde taktik içerikli ve kaleli oyun şeklinde bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.