Toprak deyip geçiyoruz çoğu zaman.

Üzerinde yürüdüğümüz, ekip biçtiğimiz, sınırlarını çizip tapusunu cebimize koyduğumuz sıradan bir yüzey gibi geliyor gözümüze.

Oysa toprak, bunların çok ötesinde canlı bir hafıza katmanıdır. Bizi biz yapan, bizi birleştiren ve nihayetinde bizi birbirimizden koparan her yaşanmışlığın derin izini taşır.

Bazı topraklar usulca ne olduğumuzu fısıldar kulağımıza; bazıları ise neyi kaybettiğimizi haykırır yüzümüze. Fakat herkes için aynı sesi vermez toprak. Çünkü o, tarafsız bir şahit değildir; ona bakan gözün, onu taşıyan vicdanın ve içinde bulunduğu tarihin rengini alır.

Burada, bireysel duyguların ötesine geçen o büyük toplumsal hakikat devreye girer:

Toprak; mülkiyetle, sınırla, göçle, sürgünle ve aidiyet kavgasıyla örülmüş devasa bir anlatıdır.

Aynı coğrafya, farklı hafızalarda bambaşka anlamlar üretir.

Birinin "Köklerim burada" diyerek sarıldığı bir avuç toprağa, bir başkası "Sürgünüm tam da burada başladı" diyerek gözyaşı dökebilir.

Kimine vatan olan, kimine mezarlık; kimine ise yalnızca bastığı alelade bir zemindir. İktidarın, sınıfın ve tarihin gölgesi tam da bu yüzden düşer toprağın üzerine.

İnsan büyüdükçe, yaşadığı kayıpları ve bu coğrafi yarılmaları anlamayı öğrendiğini sanır. Oysa çoğu zaman gerçekleşen şey anlamak değil; yalnızca kaybı anlatacak daha fazla kelime biriktirmektir.

İşte dilin en büyük trajedisi de burada başlar:

Anlamak, her zaman anlatabilmek demek değildir.

Bazen kelimeler çoğaldıkça anlam seyrelir, derinliğini kaybeder; bazen de tek bir susuş, en derin kavrayışın kendisi oluverir.

Felsefi açıdan bakarsak bu durum, “anlama” ile “anlamlandırma” arasındaki o ince ama aşılmaz çizgidir. Gerçek anlamda büyümek, kaybı süslü teorilerle açıklamak değil; onun bıraktığı boşlukla yaşamayı öğrenmektir.

Sosyolojik düzlemde ise bu durum, kuşaklar arası derin bir kopuşa işaret eder.

Bir kuşak toprağı geçmişin ve kimliğin kutsal bir hafızası olarak sırtında taşırken, bir sonraki kuşak onu yalnızca metrekareyle ölçülen bir "arsa" olarak görebilir.

Bu kopuş, sıradan bir bireysel unutuş değildir; kolektif bir yabancılaşmanın belgesidir. Kentleşmenin hızı, kitlesel göçler, modernleşme baskısı ve kapitalizmin mekânı tamamen metalaştırması, toprağın o kadim hafıza olma vasfını günden güne aşındırır.

Artık toprak, bize kim olduğumuzu hatırlatan bir ayna değil; geçmişi unutturan soğuk bir beton yüzeydir.

Toprak, ne olduğumuzu ve neyi geride bıraktığımızı fısıldayan canlı bir hafızadır; ancak bu hafıza herkes için aynı dilde konuşmaz. Kimi ona şiirler yazar, kimi tapu senetleri çıkarır. Kimi onu bereketle eker, kimi bir kalemde satar.

İnsan büyüdükçe kaybını kavradığını zanneder; oysa heybesinde yalnızca kaybını tarif edecek yeni kelimeler biriktirmiştir.

Belki de asıl hakikat, kelimelerin o kalabalık ve gürültülü dünyasında değil; toprağın o derin, kadim sessizliğinde saklıdır.