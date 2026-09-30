BU ŞEHİR SENİ UNUTMAZ

​Arca Çorum FK tarihinde derin izler bırakan, yeşil sahalardaki azmi ve kenardaki duruşuyla Çorumlu futbolseverlerin gönlünde taht kuran Uğur Uçar ile kulüp yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdı. Futbolun doğasında ayrılıklar ne kadar kaçınılmaz olsa da geride bırakılan izler, unutulmaz anlar ve yazılan tarihler daima canlı kalır.

​ŞAMPİYONLUK İNANMIŞLIĞI VE

TARİHİ SÜPER LİG YOLCULUĞU

​Geçen yıl Şubat ayında göreve geldiğinde takıma taze bir soluk, bitmeyen bir enerji getiren genç teknik adam; kırmızı-siyahlı camianın yıllardır kurduğu dev hayalin mimarı oldu. 1. Lig play-off maratonunda takımı adeta adım adım zafere işledi.

Sahadaki her mücadelede futbolcularının hırsını diri tutan, takıma “asla vazgeçmeme” ruhunu aşılayan Uçar, zafer meşalesini yakmayı başardı.

Play-off finalinde kazanılan tarihi zaferle birlikte Arca Çorum FK, kulüp tarihinde ilk kez Türkiye Süper Ligi’ne yükselme başarısını gösterdi. Şehrin sokaklarına yayılan o coşku, stadyumu inleten tezahüratlar ve taraftarın gözündeki o haklı gurur; Uğur Uçar’ın bu kulübe ve şehre kazandırdığı en unutulmaz miras olarak tarihe altın harflerle yazıldı.

TEŞEKKÜRLER UĞUR UÇAR

​Kulübümüze adım attığı ilk günden itibaren sergilediği profesyonel duruş, döktüğü her damla alın teri ve Arca Çorum FK’mızı Süper Lig gibi dev bir sahneye taşıma başarısı için Uğur Uçar’a ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. ​Şehrin hayallerini gerçeğe dönüştüren bu yolculukta kulübümüze kattığı vizyon, yaşattığı tarifsiz gurur ve kazandırdığı tarihi başarılar hafızalarımızda her zaman ilk günkü tazeliğiyle kalacaktır.

​Kariyerinin bundan sonraki sayfasında ve teknik direktörlük yolculuğunda kendisine yürekten başarılar diliyorum. Yolun açık olsun.