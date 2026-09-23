Çorumlu kick boksçu İzzet Tatarbolat 26 Eylül Cumartesi günü Tv 8.5’dan canlı yayınlanacak K-1 final maçında Altın Kemer için karşılaşacak.

26 Eylül Cumartesi günü saat 21.00’da Bayrampaşa Ora Arena’da yapılacak olan Heavyweight Ağır Sıklet K-1 Altın Kemer müsabakasında İzzet Tatarbolat, Emin Özer ile karşılaşacak. Bu zorlu maç TV8,5 kanalından canlı yayınlanacak.

Kick Boks İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz, İzzet Tatarbolat’ın altın kemeri Çorum’a getirmek için bu zorlu müsabakaya çok iyi hazırlandığını belirterek, hedeflerine ulaşacaklarına inandığını söyledi.

İzzet Tatarbolat da bir sezonun emeğinin karşılığını alacağı maçın hazırlıklarına devam ettiğini belirterek, tüm Çorumluların desteğini istedi.