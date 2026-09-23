Milli araya giren Trendyol Türkiye Süper Futbol Ligi’nin geride kalan 6 haftalık periyodunda Arca Çorum FK’nın gol yükünü büyük ölçüde yabancı oyuncular çekti. Kırmızı-siyahlı ekibin kaydettiği 13 golün 11'inde yabancı oyuncuların imzası bulunuyor.

RAMİREZ ZİRVEDE

Arca Çorum FK’nın gol dağılımında Venezuelalı golcü Ramirez 4 golle ilk sırada yer alıyor. Ramirez’i 3 golle Yunan sol kanat oyuncusu Kyziridis takip ediyor. Bosnalı orta saha oyuncusu Mahmic ile sağ kanat oyuncusu Cengiz Ünder 2'şer kez fileleri havalandırırken, Fildişili orta saha oyuncusu Diomande ve Rumen sol bek Borza da 1'er gol kaydetti.

Bu dağılıma göre Ramirez, takımın gol üretiminde başrolü üstlenirken, Kyziridis de 3 gollük katkısıyla önemli bir skor desteği sağladı.

13 GOLÜN 11’İNİNİ YABANCILAR KAYDETTİ

Çorum FK’nın 13 gollük toplamında yabancı futbolcuların payı dikkat çekiyor. Ramirez, Kyziridis, Mahmic, Diomande ve Borza’nın attığı toplam 11 gol, takımın toplam gol sayısının yaklaşık yüzde 85'ine karşılık geliyor.

GOL ATAN TEK YERLİ CENGİZ

Yerli futbolcuların hanesine yazılan 2 golün sahibi ise Cengiz Ünder oldu. Böylece Arca Çorum FK’nın gol dağılımında yabancı oyuncular açık ara öne çıktı.

İlk 11’inin büyük bölümünün yabancı oyunculardan oluştuğu kırmızı-siyahlı ekibin sezonun kalan bölümünde hücumdaki üretkenliğini sürdürmesinde, özellikle Ramirez ve Kyziridis başta olmak üzere skor katkısı veren yabancı oyuncuların performansı önemli olacak.