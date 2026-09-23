Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Çorum Belediyespor’un minik güreşçilerini antrenmanda ziyaret ederek sporcuların heyecanına ortak oldu. Arıcı, genç sporculara tatlı ikramında bulunarak başarılar diledi.

Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, geleceğin şampiyonları olma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyespor’un minik güreşçilerini antrenmanda ziyaret etti.

Antrenmanı takip eden Arıcı, minder üzerinde ter döken sporcularla yakından ilgilenerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Minik güreşçilerin azmi ve heyecanına ortak olan Arıcı, sporculara tatlı ikramında bulundu.

Gençlerin spora yönlendirilmesinin önemine dikkat çeken Arıcı, “Minderde ter döken, azimle çalışan her bir evladımız bizim için ayrı bir değer. Bugünün minikleri, yarının şampiyonları. Sporun ve sporcunun olduğu her yerde olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.