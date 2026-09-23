Arca Çorum FK’da Alanyaspor maçı sonrasında futbolculara verilen izin yarın bitiyor. Kırmızı-siyahlı takım yarın Antalya’da toplanıp 9 günlük kamp programı uygulayacak.

Öğle saatlerinde toplanacak olan Arca Çorum FK’nın akşam saatlerinde ilk antrenmanı yapacağı belirtilirken, kamp süresince 2 hazırlık maçı yapacağı bildirildi.

Arca Çorum FK’nın ilk hazırlık maçını 2 Ekim Cuma günü 1.Lig ekibi Antalyaspor’la oynayacağı, diğer maçın hangi takımla ve ne zaman olduğunun ise henüz netlik kazanmadığı kaydedildi.