Çorum sporuna önemli katkılar sunan merhum eski belediye başkanları Turhan Kılıçcıoğlu ve Arif Ersoy başta olmak üzere, Çorumspor’un geçmiş dönem başkanları ile bazı eski futbolcularının isimleri, kulüp başkanlığını Oğuzhan Yalçın’ın yaptığı dönemde statta bulunan localara verilmişti. Söz konusu isimler, yıllarca Çorum sporuna hizmet eden isimlerin hatırasını yaşatması açısından dikkat çekiyordu.

Ancak statta gerçekleştirilen bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında locaların siyaha boyandığı, daha önce üzerlerinde bulunan isimlerin ise tamamen silindiği görüldü. Localarda yapılan bu değişiklik, söz konusu isimlerin yeniden yazılıp yazılmayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Çorum spor kamuoyunda merak konusu olan değişiklikle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Çorumspor’a geçmişte başkanlık yapmış isimler ile kente ve futbola katkı sunan kişilerin adlarının yeniden localara verilip verilmeyeceği önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.