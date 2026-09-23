Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı iken hayatını kaybeden Dursun Ali Arslan’ın anısına düzenlenen turnuvada Sungurlu Belediyespor’un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gebze Belediyespor ve İstanbul Gençlikspor mücadele ediyor. Gebze Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın açılış maçında İstanbul Büyükşehir Belediye ile karşılaşan Sungurlu Belediye parkeden 3-0 yenik ayrılırken, ikinci maçta ise Kocaeli temsilcisi ev sahibi Gebzespor’a 3-1 yenilmişti.

Çorum’un efeleri üçüncü maçını bugün İstanbul Gençlikspor ile oynadı. Baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Kırmızı-Siyahlılar maçı 3-0 kazanarak özel turnuvaya galibiyetle veda etti.