Arca Çorum FK, iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı’nın işletme ve kullanım hakkını 1 yıllığına kiralamak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sözleşme imzaladı. Stat isim sponsorluğu için yapılan anlaşmanın ardından imzalanan kira sözleşmesi, onay için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz dönemlerde maç başına veya sezonluk kiralama yolunu tercih eden Arca Çorum FK, geçtiğimiz günlerde stat isim sponsorluğu hakkını almıştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın isim sponsorluğu hakkını sadece en az 1 yıllık kiralama durumlarında tanıması nedeniyle Arca Çorum FK da Çorum Şehir Stadı’nı 1 yıl kiralamak için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne başvurdu.

Stadın kiralanması ile ilgili sözleşme taraflar arasında imzalanıp onay için Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gönderildi. Kiralama bedeli ile ilgili rakam belirtilmezken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sözleşmeyi onaylamasından sonra stada isim sponsorunun tabelası asılacak.

Kiralama noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan daha önce ön onay alındığı için olumsuz bir cevap beklenmediği kaydedildi.