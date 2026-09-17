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"Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu’nda konuştu. Uçum seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin refandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır."

TARİH VERDİ Mehmet Uçum, şu ifadeleri kullandı:

Uçum, 2028 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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