Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu’nda konuştu.
Uçum, 2028 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TARİH VERDİ
Mehmet Uçum, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Mehmet Uçum, Türkiye Basın Federasyonu’nda konuştu. Uçum seçimlerin 16 Nisan 2028 yılında yapılması öngörüyorum. Bu tarih Cumhurbaşkanlığı sisteme geçişimizin refandum tarihidir. Sembolik anlamı vardır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan son kez aday olacaktır."
Muhabir: Haber Merkezi