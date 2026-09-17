Kaya, tünellerde herhangi bir çökme, su çıkması ya da yapısal aksaklık bulunmadığını belirterek, çalışmaların yolun son asfalt tabakası olan “aşınma” tabakasının yapılmasına yönelik olduğunu söyledi.

Çorum-Laçin yolunun 30 Nisan 2026 tarihinde trafiğe açıldığını hatırlatan Kaya, "Asfalt yol yapımı genel olarak üç tabakadan oluşuyor. Adı üzerinde aşı asfaltı. Yol bir miktar kullanıldı ve yol altyapısı gözlem ve sonra son kat olarak yapılıyor. Dolayısıyla tünellerde aksi giden bir durum yok.

Tünelde herhangi bir aksilik yok. Çökme, su çıkması gibi bir durum söz konusu değil. Devam eden çalışmalar tünellerde meydana gelen herhangi bir sorun nedeniyle başlatılmadı."dedi.

Kaya, sol tüpte aşınma tabakası çalışmalarının tamamlandığını, sağ tüpte ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, tünellerin tamamındaki aşınma çalışmalarının 30 Ekim 2026 tarihinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi.