Olay, dün Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B., eski eşi Yasemin Yanık'ın çalıştığı markete gitti. Çıkan tartışma üzerine Yasemin Yanık'ı tabancayla vuran İsmail B., ardından aynı silahla kendini vurdu. Yasemin Yanık olay yerinde hayatını kaybederken, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmail B. ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yasemin Yanık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yanık'ın cenazesi öğle namazını müteakiben Osmancık ilçesindeki Büyük Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı