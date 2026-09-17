Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir ile birlikte Vali Ali Çalgan’ı ziyaret eden Hilal Apartmanı sakinleri, evlerinin bulunduğu alanda apartmanın yeniden yapılacak olması nedeniyle Vali Çalgan’a teşekkür etti.

Ziyarette apartman sakinleri, yeniden yapım sürecinde sağladığı desteklerden dolayı Vali Ali Çalgan’a teşekkürlerini iletti.

Vali Ali Çalgan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Hilal Apartmanı sakinleri ile Ulukavak Mahallesi Muhtarı Hanifi Özdemir’e nazik ziyaretleri ve güzel dilekleri için teşekkür etti.

PATLAMADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Osmancık Caddesi üzerinde bulunan Hilal Apartmanı’nda 3 Kasım 2024 tarihinde doğalgaz kaynaklı patlama meydana gelmişti.

Patlamada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın ardından ağır hasar gören bina yıkılmıştı.

Muhabir: Haber Merkezi