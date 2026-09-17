Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, İŞKUR İl Müdürü Sezgin Saraçoğlu ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ın katılımıyla imzalandı.

TYP kapsamında başvurular 18-22 Eylül tarihleri arasında alınacak. Başvuruların ardından kura çekimi, 25 Eylül Cuma günü saat 09.30’da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Program kapsamında istihdam edilecek kişiler, 1 Ekim’de göreve başlayacak ve 31 Mart’ta sona erecek 6 aylık süre boyunca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurt ve tesislerde çalışacak.

TYP kapsamında Çorum merkez için 59, Alaca için 6, Bayat için 2, Boğazkale için 1, Dodurga için 2, İskilip için 4, Kargı için 2, Laçin için 1, Mecitözü için 2, Oğuzlar için 3, Ortaköy için 2, Osmancık için 8, Sungurlu için 7 ve Uğurludağ için 1 kontenjan ayrıldı.