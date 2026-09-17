Yeni Parti Çorum Milletvekili ve PM üyesi Mehmet Tahtasız, Türkiye genelinde ayçiçeği hasadı devam ederken, önceki yıllarda olduğu gibi hasat ortasında ithalata başvuran AKP iktidarının ayçiçeği üreticisine büyük darbe vurduğunu söyledi.

Ayçiçeği üreticisinin, birlikler tarafından şu ana kadar referans fiyat açıklanmaması nedeniyle tüccarın insafına bırakıldığını kaydeden Tahtasız, çiftçinin 10 Eylül’de Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığıyla 12 bin ton ham yağ ithal edilmesi ve ham yağ ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi nedeniyle de ayrı bir mağduriyet yaşadığını bildirdi.

Çorum merkeze bağlı Beydilli Köyü’nde ayçiçeği üreticileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Tahtasız, iktidara “Çiftçinin cebinden elinizi çekin” çağrısı yaptı.

Çiftçinin geçen yıl doludan v, kuraklıktan zarar gördüğünü anımsatan Tahtasız, “Ama en çok da hükümetin yanlış tarım politikalarından zarar görüyor. Yağlık ayçiçeği hasadı başladı. Ama ciddi bir sıkıntı var. Ayçiçeğinde ilk hasat başladığında fiyat 37 lira ile 40 arasındaydı. Ayçiçeğinin çiftçiye maliyeti ise 33-34 lira civarında. Hükümet daha önce de çok kez başvurduğu gibi tam hasat zamanı ithalat yapmaya başladı. 10 Eylül’de TMO aracılığıyla bir ihale yapıldı ve yurtdışından 12 bin ton ham yağ ithalatı yapıldı. Bu ithalatın yapılması ile birlikte tüccar 37 ila 40 lira arasında aldığı yağlık ayçiçeğini almamaya başladı. Öte yandan ayçiçeği için halen daha fiyat açıklanmış değil. Hükümetin çiftçiye yaptığı kötülük bununla da bitmedi. Alınan karar gereğince 1 Ekim itibarıyla ham yağ ithalatındaki vergi yüzde 20’den yüzde 12’ye düşürülecek. Bu hükümet kendi çiftçimizin düşmanı mıdır ki de ayçiçeği hasadı zamanında ham yağ ithalatı yapıyor. Çiftçimiz alın teriyle ürettiği bu ayçiçeğini 40-45 liraya satmalıydı ki para kazansın. Ancak ham yağ ithalatı ve gümrük vergisi indirimi nedeniyle çiftçimiz 34 liraya mal ettiği ürününü 30 liraya satamıyor.”

Hükümete ve Tarım Bakanına seslenen Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Mazot şu anda 100 lirayı geçmiş durumda. Çiftçi bu ay çiçeğini biçecek, tarlasını yeniden sürecek ve ekecek. Ama siz buna müsaade etmiyorsunuz. Çiftçinin cebinden elinizi çekin” diye konuştu.

GİRDİLER YÜKSELDİ, FİYATLAR DÜŞTÜ

Yeni Parti Milletvekili Mehmet Tahtasız’a sorunlarını aktaran çiftçiler ise “Mazot 60 liraydı şimdi 104 lira. DAP gübresi 1580 liraydı. Şimdi 2 bin 320 lira. Geçen sene 47 liraya mazot alarak ekim yaptık. Bu sene mazot 104 lira. Geçen sene ayçiçeğin tonu 29 bin liraydı. Ancak bu sene Karadeniz Birlik fiyat açıklamadı. Trakya Birlik alımı durdurdu. Şu an ortada referans fiyat yok. Bu fiyatlarla ayakta kalmamız, üretime devam etmemiz mümkün değil” diye isyan ettiler.

Muhabir: Haber Merkezi