Çorum’da Ağustos ayında 827 konut el değiştirirken, 83 işyeri satışı gerçekleştirildi. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ise Ağustos ayında 127 bin 410 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü, 2026 yılı Ağustos ayına ilişkin konut ve işyeri satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Çorum’da Ağustos ayında 827 konut satışı gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre aynı dönemde Samsun’da 2 bin 739, Tokat’ta 667, Amasya’da ise 681 konut satıldı. Bölge illeri arasında en fazla konut satışı Samsun’da gerçekleşirken, Çorum 827 konut satışıyla ikinci sırada yer aldı.

Çorum’da Ağustos ayında konut satışlarının yanı sıra 83 işyeri de yeni sahiplerini buldu. Aynı dönemde Samsun’da 240, Tokat’ta 76, Amasya’da ise 53 işyeri satışı gerçekleştirildi.

TÜRKİYE GENELİNDE 127 BİN 410 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde Ağustos ayında toplam 127 bin 410 konut satıldı. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında azaldı.

İlk el konut satış sayısı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 44 bin 378 oldu. İkinci el konut satışları ise yüzde 19,4 oranında azalarak 83 bin 32 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 34,8, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 65,2 oldu.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA ARTIŞ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 22 bin 131’e yükseldi. Diğer konut satışları ise yüzde 18,3 azalarak 105 bin 279 oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 17,4, diğer satışların payı ise yüzde 82,6 olarak kayıtlara geçti.

YABANCILARA BİN 938 KONUT SATILDI

Ağustos ayında yabancılara 1.938 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 azalarak 13 bin 141 olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 343 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, bunu 147 konutla Ukrayna ve 140 konutla İran vatandaşları takip etti.

Muhabir: SELDA FINDIK