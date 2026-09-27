Tahtasız ve Eren aileleri, evlatlarının düğün mutluluğunu dostları ve sevenleriyle paylaştı. Uzman Dr. Safiye Dilan Tahtasız ile Uzman Dr. Eren Can Eren’in düğün töreni, Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi.

Genç çiftin en mutlu günlerinden birine sahne olan düğün törenine Çorum Valisi Ali Çalgan, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda isim ve davetli katıldı.

Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği törende Tahtasız ve Eren aileleri misafirlerini karşılayarak mutluluklarını paylaştı.