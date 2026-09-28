2016 yılında Mardin’in Derik ilçesinde şehit olan Çorumlu Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Faruk Darbaş’ın aziz hatırasına Çorum’da Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Programa şehit ailesi ve yakınları ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve vatandaşlar katıldı.

Programda Ömer Faruk Darbaş’ın hatırasına Mevlid-i Şerif okundu. Katılımcılar, şehidin ailesinin yanında bulunarak acılarını ve hatıralarını paylaştı. Mevlid-i Şerif’in ardından Şehit Ömer Faruk Darbaş ve vatan uğruna hayatını kaybeden tüm şehitler için dualar edildi.

Vali Ali Çalgan ile Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da programa katılarak Darbaş ailesiyle bir araya geldi. Program, şehitlerin rahmet ve minnetle anılması ve edilen duaların ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi