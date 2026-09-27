Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından, Çorum İtfaiyesinin kuruluşunun 101. yılı dolayısıyla Kadeş Barış Meydanı’nda bilgilendirme standı kuruldu.

Stantta görev yapan itfaiye personeli, vatandaşlara yangın ve afetlerde kullanılan araç, gereç ve ekipmanları tanıttı.

İtfaiye personelince yangın ve afetlere müdahale yöntemleri, olaylara yaklaşım sırasında dikkat edilmesi gerekenler ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında da bilgi verildi.

Vatandaşların ilgi gösterdiği etkinlikte, itfaiye ekiplerinin eğitim süreçleri ve müdahale yöntemleri de anlatılarak, yangın ve afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması amaçlandı.