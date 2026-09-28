Yeni Parti’nin Merkez İlçe delege seçimlerinin yapılmasının ardından üye sayıları 400’ün altında olan ilçelerde kongre süreci haftasonu başladı. TSO’da düzenlenen Merkez İlçe seçimi ile aynı gün Yeni Parti Ortaköy, Mecitözü ve Oğuzlar İlçe kongreleri de bütün üyelerin katılımı ile büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Buna göre Yeni Parti Mecitözü İlçe Başkanlığı Kongresi’nde tek aday olarak seçime giren Ahmet Bilgin, delegelerin ve üyelerin oylarıyla ilçe başkanlığına seçildi. Kongreye Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, eşi Mebruke Aylar ve belediye meclis üyeleri de katıldı.

Yeni Parti’nin Oğuzlar İlçe Kongresi’nde de tek aday olarak seçime giren Talip Karadeniz, oyların tamamını alarak ilçe başkanlığına yeniden seçildi. Divan Başkanlığı'nı İl Başkan Yardımcısı Garip Özgür'ün üstlendiği ilçe kongresine partililer de büyük ilgi gösterdi.

Yeni Parti’nin Ortaköy İlçe Başkanlığı görevine ise Çelebi Ardıç seçildi.

Buna göre ilçe kongreleri 29 Eylül’de Osmancık ve Kargı, 30 Eylül’de Laçin ve Dodurga, 1 Ekim’de Boğazkale ve Alaca, 2 Ekim’de Uğurludağ, 3 Ekim’de İskilip ve Bayat, 6 Ekim’de Sungurlu ile devam edecek. Ayrıca Merkez İlçe Kongresi de 3 Ekim’de yapılacak.

Muhabir: Haber Merkezi