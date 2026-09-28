Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Erkol’un bugün (28 Eylül 2026 Pazartesi günü) görevini resmen devralacağı öğrenildi.

Bayburt Emniyet Müdürü olarak görev yapan Barış Erkol, yeni atamayla birlikte ilimizin güvenlik teşkilatının başına geçecek. Yeni dönemde Çorum’da özellikle asayiş ve güvenlik çalışmalarının ön plana çıkması bekleniyor.

Kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların artırılması, asayiş olaylarına daha etkin müdahale edilmesi ve suçun önlenmesine yönelik uygulamaların güçlendirilmesi, yeni emniyet müdürünün öncelikli çalışma alanları arasında gösteriliyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR