İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturmanın dördüncü dalgasında kritik gelişmeler yaşandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler arasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı da yer aldı.

KISA SÜRE ÖNCE İSTİFA ETMİŞ

Soruşturma dosyasında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı öne çıkan isim oldu. Hakkında yakalama kararı verilen Balcı'nın, fon iddialarının merkezindeki Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeliğinden çok kısa süre önce aniden istifa ettiği öğrenildi. Balcı'nın 26 Eylül tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

Dosya kapsamında İskender Balcı’nın yanı sıra;

Orhan Aksüt,

Tuğba Hicran Ataseven

Duygu Somay hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

İskender Balcı'nın 26 Eylül tarihinde Karadağ cihetine yurt dışına çıkış yaptığı öğrenildi.

BANKA MÜDÜRÜ DAHİL 6 GÖZALTI

Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik bağlantılı yürütülen operasyonda Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile birlikte

Altuğ Kantarcı,

Kerim Tosun,

Nuray Elmastaş,

Ali Çil,

Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.