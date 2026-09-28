UMKE Lojistik Deposu ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Projesi’nde çalışmalara başlandı. Yaklaşık 1.200 metrekare kullanım alanına sahip olacak merkezde, 7/24 acil sağlık hizmetinin yanı sıra afet koordinasyonu, tıbbi malzeme ve sahra hastanesi ekipmanlarının depolanması gibi kritik hizmetler yürütülecek.

Çorum’un afet ve olağanüstü durumlara yönelik sağlık hizmeti kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla planlanan UMKE Lojistik Deposu ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Projesi’nde önemli bir aşamaya gelindi. Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, hizmet binasına ilişkin zemin değerlendirme çalışmalarının tamamlandığını ve binanın projelendirme ve yapım çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Yaklaşık 850 metrekare alan üzerine inşa edilmesi planlanan hizmet binasının 1.200 metrekare civarında kullanım alanına sahip olması öngörülüyor. Merkezle birlikte afet ve olağanüstü durumlarda ihtiyaç duyulacak tıbbi malzeme ve lojistik kapasitenin artırılması, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinin afetlere hazırlık, müdahale ve koordinasyon imkânlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

7 GÜN 24 SAAT ACİL SAĞLIK HİZMETİ

Projede, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ile Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi'nin (SAKOM) de yer alması planlanıyor.

Merkez sayesinde acil sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin yanı sıra afet ve olağanüstü durumlarda sağlık hizmetlerinin planlanması, koordinasyonu ve sahadaki müdahale süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik altyapı oluşturulacak.

Tesiste ayrıca tıbbi malzeme ve ilaç depoları, acil müdahale ekipmanlarının muhafaza edileceği alanlar, sahra hastanesi ekipman depoları, soğuk hava deposu ile sağlık personelinin barınma ve beslenme ihtiyaçlarına yönelik lojistik alanların bulunması planlanıyor.

Bu alanlarda afet dönemlerinde ihtiyaç duyulabilecek sağlık malzemeleri, ilaç ve ekipmanların hazır bulundurulması ve gerektiğinde hızlı şekilde sahaya sevk edilmesi amaçlanıyor.

ENERJİ İHTİYACININ ÖNEMLİ BÖLÜMÜ GÜNEŞTEN KARŞILANACAK

Merkezin enerji altyapısında da afet koşullarında hizmet sürekliliği dikkate alınacak. Projenin, yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanılacak şekilde tasarlanması ve kurulması planlanan güneş enerji sistemleriyle tesisin enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanması hedefleniyor.

Bu yönüyle merkezin yalnızca sağlık hizmeti sunan bir tesis değil, aynı zamanda lojistik ve enerji altyapısıyla afet koşullarında hizmet sürekliliğini destekleyen bir merkez olması planlanıyor.

BÖLGESEL VE ULUSAL MÜDAHALELERE DESTEK

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile uyumlu şekilde ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde faaliyet göstermesi planlanan merkezin, Çorum ve bölgede meydana gelebilecek afet ve olağanüstü durumların yanı sıra ihtiyaç halinde Türkiye’nin farklı bölgelerindeki sağlık hizmetleri ve lojistik destek çalışmalarına da katkı sunması bekleniyor.

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü, afetlere etkin müdahalenin yalnızca afet anındaki çalışmalardan ibaret olmadığını; afet öncesinde gerçekleştirilen planlama, hazırlık, eğitim, tatbikat, personel yapılanması ve altyapı yatırımlarının da büyük önem taşıdığını belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK