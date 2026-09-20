Çorum’da, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında sürücülere yapılan ikram, karayolunda renkli görüntülere sahne oldu. Bölge Trafik Müdürlüğü önünde polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüler, ceza yazılacağını düşünürken kendilerini Ahilik Leblebisi ikramının içinde buldu.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından bu yıl 39’uncusu kutlanan Ahilik Haftası’nda gelenek bozulmadı. Çorum-Samsun Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan araçlar, Bölge Trafik Müdürlüğü önünde ekipler tarafından tek tek durduruldu. Trafik uygulaması nedeniyle kısa süreli şaşkınlık yaşayan sürücüler, ekiplerin yanına geldiklerinde alışılmışın dışında bir manzarayla karşılaştı.

“CEZA MI YAZILACAK?” DERKEN LEBLEBİ İKRAMI

Sürücülerin bir kısmının trafik cezası uygulanacağını düşünerek tedirgin olduğu anlarda ÇESOB Başkanı Recep Gür, Birlik Başkan Vekili Abdurrahman Uysal, Taksiciler, Servisçiler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Bölge Trafik Müdürü Başkomiser Ertan Comba ve polis ekipleri tarafından kendilerine Ahilik Haftası dolayısıyla hazırlanan Çorum leblebisi ikram edildi. Böylece sürücüler, kısa süreli şaşkınlığın ardından yüzlerinde tebessümle yollarına devam etti.

Etkinlikte sürücülere Ahilik Haftası'nın önemine ilişkin mesajlar da verildi. ÇESOB Başkanı Recep Gür, uygulama kapsamında durdurulan tüm sürücülerin Ahilik Haftası'nı kutlayarak, kendilerine kazasız ve belasız yolculuklar diledi.

Gür, Ahilik kültürünün yalnızca esnaf ve sanatkârlar açısından değil, toplumdaki dayanışma, paylaşma, yardımlaşma ve güzel ilişkiler açısından da önemli bir değer taşıdığına dikkat çekti.

Çorum’da Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, trafik uygulaması ile Ahilik geleneğini aynı noktada buluştururken, sürücülere de tatlı bir yol molası yaşattı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ