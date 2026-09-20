Deniz Feneri Derneği, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Çorum’da “İyilik Mağazası” açıyor. 20 gün boyunca hizmet verecek mağazadan, daha önce ihtiyaç durumu belirlenen 500 aileden toplam 2 bin 750 kişinin yararlanması planlanıyor.

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları yürüten Deniz Feneri Derneği, Türkiye’nin çeşitli illerinde hayata geçirdiği geçici giyim mağazalarına bir yenisini daha ekliyor.

Derneğin yeni durağı Çorum olacak. “Yüzyılın İyilik Hareketi” sloganıyla gerçekleştirilecek çalışma kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçlarına katkı sunulması hedefleniyor.

“Para geçmeyen iyilik mağazası” olarak tanımlanan mağaza, 20 gün boyunca Çorum’da hizmet verecek.

Çalışmayla, ihtiyaç sahibi Çorumlu vatandaşların belirlenen süre içerisinde mağazadan yararlanması sağlanacak.

Mağaza, Ulukavak Mahallesi Akpınar Caddesi 24/B, Çorum adresinde hizmet verecek.

Muhabir: Haber Merkezi