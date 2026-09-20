Çorum merkeze bağlı Bektaşoğlu köyünde bulunan Şehit Polis Memuru Orhan Balat’ın kabrinin bulunduğu mezarlık yolu köy muhtarı Kadriye Balat’ın girişimleri ve hayırseverlerin destekleriyle yapıldı.

3 HAZİRAN 1995’TE ŞEHİT OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Polis Memuru Orhan Balat, 3 Haziran 1995 tarihinde Çevik Kuvvet birimine yönelik teröristler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda şehit oldu.

Görevi başında şehit düşen Orhan Balat’ın naaşı, memleketi Çorum’un Bektaşoğlu köyünde toprağa verildi.

Aradan geçen yıllara rağmen şehidin hatırası köyünde ve sevenlerinin gönlünde yaşamaya devam ediyor.

Vatan ve millet uğruna canını feda eden Şehit Polis Memuru Orhan Balat’ın kabrinin bulunduğu mezarlık yolunun daha kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlandığını kaydeden Köyün Muhtarı Kadriye Balat, şehidin mezarına giden yolun parke taşlarıyla döşenerek çevre düzenlemesinin gerçekleştirildiğini söyledi.

ŞEHİDİN KABİR YOLU İÇİN SEFERBER OLDULAR

Bektaşoğlu Köyü Muhtarı Kadriye Balat’ın girişimleriyle şehidin kabrinin bulunduğu mezarlığa ulaşımı sağlayan yolun parke taşlarıyla döşenmesi için çalışma başlatıldı.

Çalışmalara hayırsever vatandaşlar da destek verdi. Sağlanan desteklerle mezarlığa ulaşım sağlayan yol parke taşlarıyla döşendi.

MUHTAR BALAT’TAN HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR

Bektaşoğlu Köyü Muhtarı Kadriye Balat, şehit Polis Memuru Orhan Balat’ın mezarının bulunduğu yolun düzenlenmesine katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan çalışmanın şehidin hatırasına sahip çıkmak ve gelecek nesillere vatan uğruna verilen fedakârlığı hatırlatmak açısından da büyük anlam taşıdığını ifade eden Balat, Şehit Polis Memuru Orhan Balat’ın kabrinin bundan sonra daha düzenli ve ulaşılabilir şekilde ziyaret edileceğini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi