Çorum’da DOKAP desteğiyle hayata geçirilen “İklim Değişikliğine Örtü Altı Üretim ile Uyum Projesi” kapsamında üreticilere birer dekar alanda sera kuruluyor. Projeyle iklim kaynaklı risklerin azaltılması, üretim sezonunun uzatılması ve birim alandan elde edilen verimin artırılması hedefleniyor.

Çorum’da tarımsal üretimin değişen iklim koşullarına uyum sağlaması ve örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar sürdürülüyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) bütçe desteğiyle yürütülen “İklim Değişikliğine Örtü Altı Üretim ile Uyum Projesi” kapsamında, üreticilere birer dekar alanda sera kurulumu gerçekleştiriliyor.

SERALAR YERİNDE İNCELENDİ

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ile teknik personel, proje kapsamında yapımı devam eden ve üretime alınan sera alanlarında incelemelerde bulundu.

Sera kurulum süreçleri, üretim alanlarının mevcut durumu, yetiştiricilik koşulları ve proje kapsamında yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirilirken, yetkililer tarafından devam eden çalışmalar hakkında bilgi alındı.

ÜRETİM SEZONU UZAYACAK

Projeyle üreticilerin açık alanda üretim yaparken karşılaşabileceği olumsuz iklim koşullarından daha az etkilenmesi amaçlanıyor. Örtü altı üretim sayesinde üretim sezonunun uzatılması, birim alandan elde edilen verimin artırılması ve daha kontrollü üretim imkânlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılmasıyla tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi ve üreticilerin gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine de katkı sağlanması bekleniyor.

“İKLİM RİSKLERİ AZALTILACAK”

Proje kapsamında oluşturulan sera alanlarının, üreticilere daha kontrollü koşullarda üretim yapma imkânı sağlaması hedefleniyor. Bu sayede iklim kaynaklı risklerin azaltılması, üretim sürecinin daha verimli yürütülmesi ve Çorum’un mevcut tarımsal üretim potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.

DOKAP desteğiyle farklı yapım ve üretim aşamalarında bulunan sera alanlarında çalışmalar devam ederken, proje ile üreticilerin değişen iklim şartlarına uyum kapasitesinin artırılması ve tarımsal üretimin daha planlı, kontrollü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ