Çorum Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, artan maliyetler, akaryakıt fiyatları, vergi ve sosyal güvenlik yükleri nedeniyle küçük esnafın giderek daha ağır bir ekonomik tabloyla karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Balaban, esnafın yaşadığı sorunların artık günlük ekonomik sıkıntıların ötesine geçtiğini, işletmelerin ayakta kalabilmesi için acil ve somut tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Esnafın sesini duymayan, duyurmayan bir TESK yönetimi var” diyen Balaban, konfederasyon yönetiminin sahadaki küçük esnafın yaşadığı sorunları daha güçlü şekilde gündeme taşıması gerektiğini ifade etti.

KÜÇÜK ESNAF HER GÜN BİRAZ DAHA ERİYOR

Artan girdi maliyetlerinin küçük işletmeler üzerindeki baskıyı artırdığını dile getiren Balaban, özellikle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin yalnızca araç kullanan esnafı değil, üretimden nakliyeye, tedarikten hizmet sektörüne kadar ekonominin tamamını etkilediğine dikkat çekti.

Balaban, terzi esnafı başta olmak üzere küçük işletmelerin kira, elektrik, su, Bağ-Kur, vergi, personel ve hammadde giderlerini karşılamakta zorlandığını belirterek, gelirleri aynı oranda artmayan esnafın giderek daha fazla borç yükü altında kaldığını söyledi.

SON İKİ AYDA 6 ESNAF KAPANMAK İÇİN BAŞVURDU

Yaşanan ekonomik tablonun sahadaki karşılığını çarpıcı bir örnekle ortaya koyan Balaban, kendi odalarının bünyesindeki küçük esnafta son iki ay içerisinde 6 kişinin iş yerini kapatmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Balaban, bunun yalnızca bir meslek grubuna ilişkin bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, küçük işletmelerde yaşanan kapanmaların istihdamdan vergi gelirlerine, şehir ekonomisinden sosyal hayata kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini ifade etti.

“Esnafın sonunda bitme derecesine geldiğini” savunan Balaban, yaşananların daha fazla işletmenin kepenk kapatmasına dönüşmeden önlem alınması gerektiğini aktardı.

"KOLTUK GİDECEK" DİYE SES ÇIKARMAYAN YÖNETİMİ KABUL ETMİYORUZ

Eleştirilerinin odağında TESK yönetimini de alan Balaban, konfederasyonun esnafın sorunlarını ilgili makamlara daha güçlü biçimde taşıması gerektiğini belirtti.

Balaban, şu ifadeleri kullandı: “Esnafın sesini duymayan, duyurmayan bir Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyon yönetimi var. Artan maliyetler ve akaryakıt karşısında eriyen esnafa acilen çözüm bulunmalı. Aksi takdirde esnafın sonu bitme derecesine geldi.”

ARTIK SADECE AÇIKLAMA DEĞİL, ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Balaban’a göre esnafın bugün en büyük beklentisi yalnızca sorunlarının dile getirilmesi değil, bu sorunların çözümü için somut adımlar atılması.

Küçük esnafın ayakta kalabilmesi için başta Bağ-Kur primleri olmak üzere vergi ve SGK yüklerinin hafifletilmesi, uygun maliyetli finansman imkanlarının artırılması, yüksek faiz baskısının azaltılması ve akaryakıt maliyetlerinin kontrol altına alınması gerektiğini savunan Balaban, işletmelerin borçlarını çevirmekte zorlandığı bir ortamda yeni destek mekanizmalarının gündeme alınmasını istedi.

ESNAF AYAKTA KALMAZSA ŞEHİR EKONOMİSİ DE ZARAR GÖRÜR

Küçük esnafın yalnızca kendi işletmesinden ibaret olmadığına dikkat çeken Balaban, bir iş yerinin kapanmasının o işletmenin sahibi ve çalışanlarının yanı sıra tedarikçileri, müşterileri ve çevresindeki diğer işletmeleri de etkilediğini belirtti.

Özellikle geleneksel mesleklerde faaliyet gösteren küçük işletmelerin korunmasının mesleklerin geleceği açısından da önem taşıdığını ifade eden Balaban, ekonomik şartların ağırlaşması nedeniyle gençlerin bu mesleklere yönelmemesinin de gelecekte daha büyük bir sorun oluşturabileceğini söyledi.

DAHA FAZLA KEPENK KAPANMADAN ÖNLEM ALINMALI

Çorum Terziler Odası Başkanı Sadık Balaban, açıklamasının sonunda yetkililere ve esnaf teşkilatlarına çağrısını yineleyerek, ekonomik şartların daha fazla işletmenin kapanmasına yol açmadan gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Balaban, esnafın sorunlarının seçim dönemlerinde veya çeşitli toplantılarda gündeme getirilen başlıklar olarak kalmaması gerektiğini belirterek, sahadaki gerçek sorunların Ankara'ya taşınmasını ve çözüm için ısrarcı olunmasını istedi.

“Koltuk gidecek diye ses çıkarmayan bir yönetim anlayışını kabul etmiyoruz” sözleriyle tepkisini ortaya koyan Balaban, esnaf teşkilatlarının asli görevinin, üyelerinin sorunlarını açık ve güçlü biçimde dile getirmek olduğunu savundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR