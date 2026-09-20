Vali Çalgan mesajında, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Gazilik Unvanı ve Mareşal Rütbesi verilmesinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü idrak etmenin gurur ve onurunu yaşadıklarını ifade etti.

Gazilerin, vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için ortaya konulan büyük fedakârlığın sembolü olduğunu belirten Çalgan, “Gazilerimiz, bu toprakların bizlere hangi bedeller ödenerek emanet edildiğini hatırlatan yaşayan birer kahramanlık abidesidir. Onların gösterdiği cesaret ve fedakârlık, milletimizin bağımsızlık ve hürriyet aşkının en güçlü göstergelerinden biridir” dedi.

“TÜRK MİLLETİ BAĞIMSIZLIĞINDAN VAZGEÇMEDİ”

Türk milletinin tarih boyunca hiçbir güç karşısında boyun eğmediğini vurgulayan Vali Çalgan, Çanakkale’den Millî Mücadele’ye, terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar vatanın bekasının söz konusu olduğu her dönemde milletin büyük bir kararlılık ortaya koyduğunu kaydetti.

Çalgan, “Vatanın bekası söz konusu olduğunda ortaya konulan irade, Türk milletinin bağımsız yaşama azminin ve devletine sahip çıkma kararlılığının en açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SORUMLULUĞUMUZ”

Bugün gelecek nesillere karşı en önemli sorumluluklardan birinin, şehit ve gazilerin uğrunda mücadele ettiği vatan toprağını, ay yıldızlı bayrağı ve bağımsızlığı aynı inanç ve kararlılıkla geleceğe taşımak olduğunu belirten Çalgan, millî birlik ve beraberliğin korunması gerektiğine dikkat çekti.

Vali Çalgan mesajının sonunda başta Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit düşen tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

Muhabir: SELDA FINDIK