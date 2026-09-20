Yeni Parti Çorum Milletvekili ve PM Üyesi Mehmet Tahtasız, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, gaziler ve şehit ailelerinin farklı statüler nedeniyle yaşadığını öne sürdüğü hak kayıplarının giderilmesini istedi. Tahtasız, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ayrıcalık değil; eşitlik, hakkaniyet ve kendilerine tanınmış hakların eksiksiz uygulanmasını istiyor” dedi.

Şehitliğin dinimizde en yüksek mertebelerden biri olduğunu belirten Tahtasız, vatan için uzuvlarını kaybeden, yaralanan ve canı pahasına görev yapan gazilerin de büyük bir fedakârlığın sembolü olduğunu ifade etti.

Tahtasız, AK Parti iktidarının gaziler ve şehit aileleri arasında ayrımcılık yaptığını öne sürerek, farklı statüler nedeniyle çeşitli mali ve sosyal hak farklılıkları bulunduğunu savundu.

“RÜTBEYE GÖRE HAK AYRIMI KABUL EDİLEMEZ”

Gazilerin haklarının rütbe, olay tarihi ve maluliyet oranı gibi kriterlere göre farklılık göstermemesi gerektiğini belirten Tahtasız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Terör olaylarında yaralanan veya şehit düşen askerlere rütbesine göre farklı maaşlar bağlanıyor. Rütbeli gazi ile er malul gazisinin maaşları arasında uçurum var. Yine, bu vatan için canlarını ortaya koyan askerlerimizin maluliyet oranı yüzde 40’ın altında ise gazi sayılmıyorlar.

Bu vatan uğruna yaralanan gazilerimize haklarını vermemiz için kollarını, bacaklarını mı kaybetmesi gerekiyor? Aynı vatan için hayatını veya sağlığını ortaya koyan insanlar neden farklı kanunlara, rütbelere veya olay tarihlerine göre çok farklı mali ve sosyal haklara tabi oluyor?”

“EŞİT VE HAKKANİYETLİ SİSTEM İSTİYORLAR”

Er gazileri ve şehit ailelerinin sağlık, istihdam, aylık ve sosyal haklar konusunda yaşadığını belirttiği eşitsizliklerin giderilmesini isteyen Tahtasız, “Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz ayrıcalık değil; eşitlik, hakkaniyet ve kendilerine tanınmış hakların eksiksiz uygulanmasını istiyor” dedi.

Tahtasız, sağlık, aylık, istihdam ve sosyal haklarda statü farklılıklarının ortadan kaldırıldığı bütüncül bir sisteme ihtiyaç olduğunu belirterek, gazilerin temel beklentisinin eşit ve adil bir sosyal hak sistemi olduğunu ifade etti.

“Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin taleplerinin dinlenmesi, mevcut haklarının eksiksiz uygulanması ve sorunlarının kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması parti ayrımı gözetmeksizin ortak sorumluluğumuzdur” diyen Tahtasız, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla ebediyete intikal eden gazileri rahmetle andı, hayatta olan gazilere de minnetlerini sundu.

TAHTASIZ, TALEPLERİ SIRALADI

Mehmet Tahtasız, açıklamasında şehit aileleri ve gazilerin talepleri olduğunu belirttiği başlıca konuları ise şöyle sıraladı:

“Tüm şehit çocuklarına istihdam hakkı verilmesi, şehit yakınları ve gaziler arasındaki hak farklılıklarının kaldırılması, er ve erbaş gazilerin emsal aylık sorunlarının çözülmesi, gazilik statüsü verilmesinde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, gazi aylıkları ve sosyal ödemelerin günümüz ekonomik şartlarına göre artırılması, bakıma muhtaç gazilere yapılan bakım desteğinin artırılması, ÖTV’siz araç alma hakkının genişletilmesi, şehit yakınları ve gazilere araçlarda MTV muafiyeti sağlanması, faizsiz konut kredilerinin günümüz şartlarına göre artırılması, şehit ve gazi çocuklarının eğitim haklarının genişletilmesi, kamu istihdam hakkının genişletilmesi, sağlık hizmetlerinde öncelik ve kapsamın artırılması, protez, ortez ve rehabilitasyon hizmetlerine hızlı erişim sağlanması, şehit yakınları ve gazilerin ekonomik ve sosyal desteklerinin artırılması, hak sahipliği ve maaş bağlanması süreçlerindeki bürokratik sorunların azaltılması, yaralandığı halde mevcut kriterler nedeniyle gazi statüsünden yararlanamayanların durumlarının yeniden değerlendirilmesi, şehit aileleri ve gazilerin haklarının bütüncül bir yasal düzenlemeyle güvence altına alınması.”

Muhabir: Haber Merkezi