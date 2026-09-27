Sungurlu Belediyesi tarafından hayata geçirilecek Güneş Enerji Santrali (GES) ve Belediye Düğün Salonu projelerinin temel atma törenlerinin ardından akşam saatlerinde konser programı gerçekleştirildi.

Kent Park’ta sahneye çıkan Kıraç, sevilen şarkılarını Sungurlulular için seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek müzik dolu bir akşam yaşadı.



İlçede yoğun ilgi gören etkinlik, sosyal ve kültürel hayata renk kattı. Konser boyunca vatandaşlar doyasıya eğlenirken, programın sonunda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere tarafından Kıraç’a çiçek ve hediye takdim edildi.

Programa MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanı Abdullah Dalyan, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, MHP Sungurlu İlçe Başkanı İsa Duru, Ülkü Ocakları Alaca İlçe Başkanı Uğur Esmer, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Temel atma törenleri ile başlayan program, Kıraç konserinin ardından sona erdi.