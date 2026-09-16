Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde, 2026-2027 eğitim-öğretim yılından itibaren yabancı dili İngilizce olan Kimya Teknolojileri Alanı – Kimya Laboratuvarı Dalı açılacak.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, söz konusu gelişmenin ilçenin sanayi ve eğitim geleceği açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, savunma sanayii başta olmak üzere hayata geçirilen ve planlanan yatırımların nitelikli insan kaynağı ihtiyacını da beraberinde getirdiğini ifade etti.

Sungurlu’nun üreten, gelişen ve Türkiye’nin stratejik hedeflerinde daha güçlü rol üstlenen bir sanayi şehri olma yolunda ilerlediğini belirten Belediye Başkanı Dere, “Bu büyük dönüşümün en önemli unsurlarından biri de nitelikli insan kaynağıdır. Sanayi yatırımlarının ihtiyaç duyacağı teknik bilgiye, mesleki donanıma ve yabancı dil yeterliliğine sahip gençlerimizin yetişmesi, ilçemizin ekonomik ve stratejik geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.” dedi.

Eğitim ile sanayinin birbirini tamamladığı bu tür çalışmaların gençleri üreten Türkiye’nin nitelikli insan gücüne dönüştüreceğini vurgulayan Dere, alanın ilçeye kazandırılmasında destek ve katkıları bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakan Yardımcısı Bilal Macit, milletvekilleri, ilgili genel müdürlükler, teşkilatlar ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine teşekkür etti.

Öte yandan, Sungurlu’da son yıllarda savunma sanayii alanında yaşanan hızlı dönüşümün önemli aktörlerinden biri olan Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin, Milli Savunma Bakan Yardımcılığı döneminde ilçeye kazandırılan savunma sanayii yatırımlarına öncülük ettiği, belediye başkanlığı döneminde ise kentin artan sanayi kapasitesine hazırlanması amacıyla altyapı, ulaşım, üretim tesisleri ve şehircilik alanında önemli yatırımları hayata geçirdiği biliniyor.

Muhsin Dere’nin, belediye başkanlığı döneminde de Ankara’daki temaslarını sürdürerek Sungurlu’nun eğitim, sanayi ve istihdam altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları yakından takip ettiği, Kimya Teknolojileri Alanı ve Kimya Laboratuvarı’nın ilçeye kazandırılmasının da bu temasların sonuçlarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Başkan Dere, Sungurlu Belediyesi olarak ilçenin sanayisini, eğitim altyapısını, gençlerin geleceğini ve istihdam imkânlarını güçlendirecek yatırımların takipçisi olmaya devam edeceklerini belirterek, “Çünkü biliyoruz ki Sungurlu’nun geleceğine yapılan yatırım, Türkiye’nin geleceğine yapılan yatırımdır. Savunma sanayii şehri Sungurlu’muza, gençlerimize ve eğitim camiamıza hayırlı, uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi