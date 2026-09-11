Görevi devralan Kalender, ilk mesajında birlik, beraberlik ve Sungurlu odaklı çalışma vurgusu yaptı.

CHP Sungurlu İlçe Başkanı olarak görevlendirilmesinin kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirten Kalender, kendisine destek veren CHP örgütüne ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.

Önceki dönem İlçe Başkanı Ali Erayhan’a hizmetleri nedeniyle teşekkür eden Kalender, CHP’nin Sungurlu’da daha güçlü ve geniş bir yapıya kavuşması için çalışacaklarını ifade etti.

“ÖNCELİĞİMİZ SUNGURLU”

Sungurlu’nun sorunlarını ve vatandaşların taleplerini merkeze alacaklarını belirten Kalender, siyasi görüş ayrımı gözetmeden Sungurlu için söyleyecek sözü ve yapacak işi olan herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

Kadınlar, gençler, emekliler, esnaf, çiftçi ve işçilerin sorunlarını dinleyeceklerini ifade eden Kalender, “Birlik olmak, çalışmak, üretmek ve Sungurlu’ya hizmet etmek için mücadele edeceğiz” mesajı verdi.

Kalender ayrıca CHP Çorum İl Başkanı Tuncay Yılmaz, eski milletvekili adayı Halis Durkaya ve iş insanı Hakkı Yemencioğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Mustafa Kalender, yeni görevinin Sungurlu, Çorum ve CHP örgütü için hayırlı olmasını diledi.